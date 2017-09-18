Що залишив у Тернополі президент Індоєвропейської освітньої фундації Прадіп Кумар?

в Тернопільському національному технічному університеті з офіційним візитом перебував президент Індоєвропейської освітньої фундації доктор Прадіп Кумар.

Центральною подією візиту стало підписання Меморандуму про взаєморозуміння з метою розвитку освітнього та наукового співробітництва між Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя та Індоєвропейською освітньою фундацією (IEEF). Меморандум підписали ректор університету професор Петро Ясній та президент Індоєвропейської освітньої фундації доктор Прадіп Кумар.

Під час візиту іноземний гість також зустрівся зі студентами та викладачами вишу. Жваве обговорення відбулося з освітніх, економічних та культурних питань.

Джерело: сайт ТНТУ ім. І. Пулюя