На Тернопільщині скутерист збив жінку

Дорожньо-транспортна пригода сталась в м. Кременець по вул. Шевченка, водій скутера «Honda», місцевий житель скоїв наїзд на пішохода.

Внаслідок аварії обоє, опинились в травматологічному відділенні Кременецької районної лікарні

У водія лікарі констатували черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забійну рану слизової верхньої губи. А жителька с. Жолоби Кременецького району дістала перелом ліктьового паростка правої ліктьової кістки зі зміщенням та забійну рану голови.