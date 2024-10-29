За що звільнений генпрокурор Костін покарав шістьох прокурорів?

Нещодавно в Україні набула резонансу інформація про пів сотні прокурорів Хмельниччини, які оформили інвалідність у голови МСЕК та депутатки місцевої облради від партії «Слуга народу» Крупи, яку обвинувачують у хабарництві. В Офісі генпрокурора пообіцяли перевірити працівників не лише Хмельницької прокуратури, а й інших структурних підрозділів.

Вже згодом п’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад. Це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду.

А сьогодні, 29 жовтня, Верховна Рада звільнила Андрія Костіна з посади генерального прокурора. За це проголосували 255 депутатів .

І що саме цікаве, всі запамʼятали скандал з «інвалідіами прокурорами з Хмельницького, до речі в ЗМІ повідомили лише про звільнення одного з 61 – керівника Хмельницької обласної прокуратури.

А решта? Далі працюють і отримують захмарні пенсії по інвалідності з держбюджету.

Зате Костін звільнив 5 прокурорів областей і одного з керівників Спеціалізованої військової прокуратури через призначення їм пенсій за вислугу років за судовими рішеннями. До речі, їх ніхто не скасовував. Цікаво, чому в цю когорту потрапив керівник Тернопільської прокуратури Андрій Миколайчук?

Адже є рішення суду згідно якого тернопільському прокурору призначено пенсію за вислугу років. Виявляється це пенсія за участь в АТО у 2017-2018 роках та в операції обʼєднаних сил у 2018-2020 роках в Донецькій та Луганській областях. Це не зарахування в стаж навчання чи роботи в інших структурах, а захист нашої держави….

Чому це зроблено залишиться загадкою. Напевне в правових інституціях захист права залишається на папері…