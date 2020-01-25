У Тернопільському національному медичному університеті стартував Перший Галицький хірургічний форум

Форум під назвою «Інноваційні технології в хірургії», присвячений 100-річчю з дня народження видатного хірурга, педагога, вченого – доктора медичних наук, професора Юрія Теофіловича Коморовського, сьогодні відбувається у Тернопільському національному медичному університеті.

5 січня 2020 року відомому хірургу і доктору медичних наук Юрію Коморовському виповнилось би 100 років. Досвідчений клініцист і хірург успішно розробляв проблеми різноманітних хірургічних хвороб. За роки роботи в Тернопільському медінституті він показав себе як досвідчений педагог і чудовий лектор. Непересічні педагогічні здібності дозволили Юрію Теофіловичу організувати взірцевий навчально-виховний лікувальний та науковий процес на кафедрах, які очолював. Він тривалий час був незмінним головою Тернопільського наукового товариства хірургів.

Темою форуму стали інноваційні технологій в хірургії: абдомінальна і реконтсруктивно-відновна хірургія, лапароскопічна хірургія, колопроктологія, кардіо-васкулярна, баріатрична, торакальна хірургія, ендоваскулярна та ендокринна хірургія.

Участь у відкритті заходу взяв голова обласної ради Віктор Овчарук.

– Переконаний, що, взявши участь у цьому хірургічному форумі, ви плідно та успішно працюватимете, комфортно відчуватиметесь серед колег та отримаєте багато приємних вражень від особливостей і традицій Тернопілля.

Давньоримський учений Теренціан Мавр говорив: «Вибір хірургії – це вчинок, на який здатний зважитися далеко не кожен». Відтак люди, котрі зібрались сьогодні у цьому залі, – незвичайні, мужні та самовіддані. Кожен з вас досягнув чималих вершин та успіхів у своїй справі, а за цим стоять врятовані людські життя та здоров’я. На майданчиках форуму в Тернопільському національному медичному університеті імені Івана Горбачевського ви матимете змогу поділитись, обмінятись своїм досвідом, знаннями та навиками.

Неможливо переоцінити актуальність питань, над якими ви будете працювати. Адже в умовах стрімкого розвитку інноваційних технологій впровадження в практику роботи закладів охорони здоров’я нових методів лікування і діагностики захворювань, новітніх інформаційних і сучасних телемедичних технологій, що дають змогу працювати в єдиному професійному світовому чи європейському просторі, українська хірургія стоїть на провідних місцях, – звернувся до присутніх очільник області.