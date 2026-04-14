У тернопільському парку затримали підозрілого чоловіка

У Тернополі патрульні поліцейські виявили у 42-річного чоловіка речовини, схожі на наркотичні. Інцидент стався нещодавно в парку “Топільче”.

За інформацією правоохоронців, під час патрулювання інспектори звернули увагу на підозрілого чоловіка. Побачивши поліцейських, він занервував та різко змінив напрямок руху.

Поліцейські зупинили громадянина, перевірили документи та провели поверхневу перевірку. У результаті у нього виявили:

чотири згортки з порошкоподібною речовиною;

два ZIP-пакети з порошкоподібною речовиною;

таблетки, ймовірно наркотичного походження.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України — незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту.