Тернопільщина втратила захисника Степана Щербаня
12 квітня 2026 року відійшов у вічність Щербань Степан Іванович (25.12.1984 р. н.), житель села Беримівці, який захищав Україну, повідомляє зборівський міський голова Руслан Максимів.
1 квітня 2026 року був звільнений зі служби за станом здоров’я.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Степана Івановича. Поділяємо біль важкої втрати та сумуємо разом із родиною.
Світла пам’ять про нього назавжди залишиться у серцях усіх, хто його знав.
Вічна пам’ять. Царство Небесне.