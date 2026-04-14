Тернопільщина втратила захисника Степана Щербаня

12 квітня 2026 року відійшов у вічність Щербань Степан Іванович (25.12.1984 р. н.), житель села Беримівці, який захищав Україну, повідомляє зборівський міський голова Руслан Максимів.

1 квітня 2026 року був звільнений зі служби за станом здоров’я.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та всім, хто знав Степана Івановича. Поділяємо біль важкої втрати та сумуємо разом із родиною.