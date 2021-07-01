У Тернопільському районі ліквідують Фонд комунального майна

Питання ліквідації Фонду комунального майна у Тернопільському районі обговорили депутати під час сесії Тернопільської районної ради.

Загалом 38 депутатів проголосували за питання припинити шляхом ліквідації юридичну особу публічного права Фонд комунального майна у Тернопільському районі (код ЄДРПОУ 21165834), що знаходиться за адресою: м. Тернопіль, майдан Перемоги, буд.1.

Про це розповів голова Тернопільської районної ради Віктор Козорог.

Також депутати проголосували за утворення ліквідаційної комісії з припинення юридичної особи публічного права Фонду комунального майна у Тернопільському районі.