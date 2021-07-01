На Тернопільщині міська рада роздає земельні ділянки, які вже мають власників

На Підгаєччині продовжують вирувати пристрасті навколо земельних питань. Тепер тамтешній міський голова разом з депутатами може не лише передати сотні гектарів землі в користування сумнівному підприємству, а й забрати для втілення такої цілі землю, яка вже має потенційних власників.

Йдеться про те, що на черговому засіданні сесії міської ради, яка відбудеться сьогодні, 1 липня, міський голова Ігор Мерена, за підтримки місцевих депутатів, планує передати у постійне користування комунальному підприємству 227, 97 га земель сільськогосподарського призначення.

Нагадаємо , що новостворене КП «Підгаєцький фермер», яке має стати цим користувачем, існує наразі виключно «в документах»: відповідної техніки не має, місцем реєстрації вказана одна з адміністративних будівель міської ради, з працівників – лише директор підприємства. Як відомо, кум Мерени – Ігор Гатлан.

Окрім цього, Ігор Мерена та Мар’яна Тадра (начальник земельного відділу Підгаєцької міської ради), заручившись підтримкою депутатського корпусу, планують надати в користування КП земельні ділянки, які вже мають потенційних власників, оскільки ними вже отримано дозволи на розробку проектів землеустрою.

На сайті міської ради є Проект рішення № 1129-8, яким передбачається передати комунальному підприємству у постійне користування, зокрема, земельну ділянку 4, 8499 га. Але нюанс в тому, що ця ділянка вже є власністю громадян, ще з 2015 року. Відповідні накази Держгеокадастру стали доступні редакції, їх додаємо у матеріалі.

Додамо, така практика для Підгаєцької міської ради не в новинку. Нещодавно тернопільські ЗМІ розповідали, про скандал в Підгайцях, коли працівники міської ради, ймовірно, скориставшись службовим становищем, для своїх дітей взяли земельну ділянку в центрі міста Підгайці.

А скільки земельних ділянок, які вже мають власників, міська рада планує передати КП – наразі невідомо. Список депутатів, які підтримають таке рішення (та якщо підтримають), ми обов’язково опублікуємо.

Тижневик “Номер один”