У тернопільському суді затримали наркомана

31 січня 2020 року з завдяки пильності та професійним діям співробітників територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області під час несення служби у Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області затримано громадянина, який намагався пронести у приміщення суду речовини, ймовірно наркотичного походження та засоби для їх вживання.



Затриманий громадянин переданий слідчо-оперативній групі Національної поліції для встановлення всіх обставин та вжиття відповідних заходів.