14:00 | 31.01.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

У тернопільському суді затримали наркомана

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31 січня 2020 року з завдяки пильності та професійним діям співробітників територіального управління Служби судової охорони у Тернопільській області під час несення служби у Тернопільському міськрайонному суді Тернопільської області затримано громадянина, який намагався пронести у приміщення суду речовини, ймовірно наркотичного походження та засоби для їх вживання.


Затриманий громадянин переданий слідчо-оперативній групі Національної поліції для встановлення всіх обставин та вжиття відповідних заходів.

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