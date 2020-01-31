На Борщівщині буде чотири громади, одну ліквідують

28 січня відбулись заключні консультації на рівні Тернопільської ОДА з керівниками громад області та експертами у сфері децентралізації, в ході яких обговорювали питання функціонування уже існуючих громад, приєднання до них сіл, які до цього моменту не увійшли в жодну з об’єднаних територіальних громад, а також ліквідацію неспроможних ОТГ з подальшим приєднанням до більш спроможних, – пише Звістка.



І якщо раніше повідомлялось, що на теренах Тернопільщини буде утворено 61 об’єднана територіальна громада, то після останніх консультацій було вирішено скоротити це число до 55.



Консультації тривали і стосовно об’єднаних громад в Борщівському районі. Найбільше питань виникало щодо майбутнього Озерянської ОТГ, утвореної ще в жовтні 2015 року.



За словами експерта у царині децентралізації Ігоря Гірчака, який є виконавчим директором Тернопільського регіонального відділення Асоціації міст і з яким редакції вдалось поспілкуватись минулого тижня, існування Озерянської ОТГ було б можливим тільки у тому випадку, якби громада зуміла підсилити себе іншими населеними пунктами.



Одначе, схоже на те, що цього не сталось. І як розповів Ігор Гірчак, найближчим часом в столиці будуть розглядати перспективний план Тернопільської області, в якому Борщівський район буде поділено на 4 об’єднані територіальні громади: Мельнице-Подільську, Скала-Подільську, Більче-Золотецьку та Борщівську. Населені пункти Озерянської громади вирішено приєднати саме до Борщівської ОТГ.

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