16:54 | 16.01.2020
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Новини Тернополя 

У тернопільських лікарнях запровадили масковий режим

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У ТЕРНОПІЛЬСЬКИХ ЛІКАРНЯХ ЗАПРОВАДИЛИ МАСКОВИЙ РЕЖИМ. Про це повідомляють в Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні.
У закладі наголошують, що медична маска захищає дихальні шляхи від інфекцій. Маски використовують, коли мова йде про хвороби, які передаються повітряно-крапельним шляхом. А це: ГРВІ та ГРИП, кір, краснуха, паротит, вітряна віспа, стрептококові інфекції, коклюш та туберкульоз.
У Тернопільських лікарнях масковий режим запровадили насамперед, аби убезпечити медичних працівників, які в постійному контакті з хворими пацієнтами.

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