Швидкісний поїзд «Інтерсіті» з 23 січня не їздитиме в Тернопіль

Швидкісний поїзд «Інтерсіті» змінив своє курсування і відтепер не їздитиме за маршрутом «Тернопіль-Київ» – зі столиці попрямує до Кривого Рогу.

Відтак, на станціях Тернопіль, Волочиськ, Хмельницький, Гнівань, Вінниця, Калинівка, Козятин потяг уже не зупинятиметься. 23 січня – останній день, коли «Інтерсіті» ще вирушить із Тернополя. Натомість із цього числа на маршрут має вийти «Інтерсіті» Київ-Кривий Ріг.

Так, із Кривого Рогу в столицю «Інтерсіті» відбуватиме зі станції Кривий Ріг-Головний о 06:15 і прибуде на Київ-Головний о 11:53. З Києва поїзд відправлятиметься щодня о 17:22 і прибуватиме до Кривого Рогу о 23:09. Про це повідомили журналісти сайту «Наше Місто».

У довідковій залізничного вокзалу Тернополя підтвердили: швидкісний поїзд «Інтерсіті» вирушить із Тернополя востаннє 23 січня о 04:04 ранку. Надалі на цей маршрут українці більше не зможуть придбати квитки.

Багатьом мешканцям західних областей України скасування рейсу на «Інтерсіті» створило багато незручностей. Особливо важко добиратися стане насамперед працюючим людям.