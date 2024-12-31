У Тернополі 1 січня громадський транспорт працюватиме за зміненим графіком

Через традиційне зменшення пасажиропотоку на Новий рік, у Тернополі громадський транспорт працюватиме зі скороченою кількістю одиниць та за спеціальними розкладами.

1 січня 2025 року тролейбуси та автобуси будуть обслуговувати пасажирів за вихідним або суботнім розкладом залежно від маршруту. Деталі додаються.

Зміни торкнуться також приміських рейсів:

Маршрут «Тернопіль-Глядки» виконуватиме рейси о 8:00, 13:10 та 17:00.

Маршрут «Тернопіль-Вертелка» працюватиме о 12:40 та 17:40.

Маршрути до Курівців та Плесківців 1 січня не обслуговуватимуть пасажирів.

Як дізнатися про рух транспорту?

Відстежити рух громадського транспорту можна у мобільному додатку «е-Тернопіль», у розділі «Де транспорт». Застосунок доступний на операційній системі Android або на iOS.

Просимо тернополян завчасно планувати свої маршрути.