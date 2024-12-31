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Пантеон Героїв 

На війні загинув Віталій Процик з Тернопільщині

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27 грудня на війні загинув уродженець Звенигорода Віталій Степанович ПРОЦИК. Він віддав життя, виконуючи бойове завдання, захищаючи Україну. Повідомляє Бучацька міська рада.

Прощання з захисником відбудеться:

парастас, 1 січня о 19.00, в домі печалі у м. Тернопіль на вул. Микулинецькій,

похорон, 2 січня о 11.00 на Микулинецькому кладовищі.

Щоб вшанувати пам’ять Героя буде організовано транспорт на парастас та похорон у м. Тернопіль.

Виїзд 1 січня о 17.00 та 2 січня о 9.00 із с. Звенигород (біля школи)

Віталій – приклад незламності духу наших воїнів. Висловлюємо глибокі співчуття родині та близьким.

Вічна слава Герою!

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