Подруги стали ворогами: що відомо про криваву різанину у Тернополі

За інформацією “Тернополян”, 15-річна нападниця, батько якої загинув на війні, близько року тому переїхала зі столиці до родичів у Тернопіль і пішла у центральну ЗОШ №5 Тернополя.

Там, дівчина з Києва і подружилася з уже сьогодні потерпілою тернополянкою.

Дівчата були однокласницями – спершу між ними і справді зав’язалися дружні відносини.

За словами свідків, спершу дівчата були найкращими подругами – ділилися усім, згодом між ними пробігла “чорна кішка” і вони почали сваритися.

Причини сварки між двома дівчатами – невідомі.

Офіційних заяв у поліцію Тернополя щодо булінгу від даних школярок, чи їх представників, за весь цей час не надходило.

Чому ніхто не відреагував, сказати важко, адже офіційно у школі інцидент поки що не коментують.

Натомість, за словами свідків, саме булінг став основним мотивом нападу, який і трапився вчора, 27 квітня у житловому будинку потерпілої на Новому світі.

15-річна нападниця добре знала, де живе її подруга, тому довго чекала її спершу під під’їздом уже з ножем, а згодом, коли остання вийшла з квартири між ними спалахнула сварка та бійка.

Сьогодні, 15-річна школярка з Києва, яка встромила ніж в голову однокласниці – під слідством у поліції – з нею працюють психологи та спеціалісти, щоб вона дла покази, але поки що дівчина не йде на контакт.

Потерпіла ж школярка знаходиться у важкому стані в реанімації у Тернопільській лікарні.