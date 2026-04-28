Косметика на 600 тисяч без декларації: тернополянина зупинили на кордоні

На кордоні викрили незадекларований товар на понад 1,4 млн грн: везли косметику, техніку та одяг.

Львівські митники зафіксували кілька випадків порушення митних правил із товарами на загальну суму понад 1,4 млн гривень.

28 квітня у пункті пропуску «Шегині – Медика» мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, яким керував 30-річний житель Тернопільщини, обрав «зелений коридор». Під час огляду в авто виявили 666 одиниць косметики орієнтовною вартістю близько 600 тисяч гривень.

Напередодні на цьому ж пункті пропуску інший водій, 50-річний мешканець Буковини, намагався ввезти 264 одиниці косметичних засобів на суму близько 500 тисяч гривень без декларування.

Ще один випадок зафіксували у пункті пропуску «Краківець – Корчова», де 54-річний буковинець перевозив побутову техніку, кросівки та одяг без відповідного оформлення. Вартість товарів оцінили у 300 тисяч гривень.

За всіма фактами митники склали протоколи про порушення митних правил.