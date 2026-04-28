У Тернополі посилюють контроль за електросамокатами: порушників каратимуть

У Тернополі правоохоронці посилюють контроль за користувачами електросамокатів через зростання кількості порушень і ДТП.

З настанням теплої пори в місті значно побільшало двоколісного електротранспорту. Водночас почастішали випадки небезпечної їзди: на високій швидкості тротуарами, поїздки по двоє, різкі маневри серед пішоходів та ігнорування правил безпеки.

За статистикою, у 2025 році в області сталося 34 ДТП за участю електросамокатів та іншого електротранспорту, від початку 2026 року — вже 6 аварій.

Особливе занепокоєння викликають випадки, коли самокатами керують діти, адже це часто призводить до травмування пішоходів та самих водіїв.

У центрі Тернополя, зокрема в районі Театрального майдану — від перехрестя вулиці Руської та бульвару Тараса Шевченка до драмтеатру — рух електричних і механічних транспортних засобів у пішохідній зоні заборонений.

Наразі поліцейські проводять роз’яснювальну роботу, однак надалі обіцяють застосовувати адміністративні заходи до порушників.

Також відповідальність можуть нести батьки неповнолітніх, які порушують правила дорожнього руху.

Правоохоронці закликають усіх учасників руху бути уважними та дотримуватися правил безпеки.