Юні художниці з Тернополя стали призерками міжнародного конкурсу

У Києві відбувся ІІІ Міжнародний конкурс мистецтв «Наша зоряна весна», участь у якому взяли вихованки Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука. За підсумками конкурсу юні тернополянки здобули низку відзнак у різних номінаціях.

Зокрема, перші премії отримали Женев’єва Миколенко та Лілія Монастирська. Підготовкою переможниць займалися викладачі Ігор Зілінко та Микола Груць.

Окрім того, Зоя Ліскова здобула другу премію (викладач Ігор Зілінко), а треті премії з отримали Олена Пасека (викладачка Ірина Дерев’яна) та Соломія Луканюк (викладачка Орися Зілінко).

Вітаємо юних художниць та їхніх наставників та бажаємо нових творчих перемог.