42-річного мешканця Тернопільщини затримали з гранатами та боєприпасами

На Тернопільщині поліцейські вилучили у 42-річного жителя Шумської громади два бойові припаси, схожі на гранати, та боєприпаси до стрілецької зброї.

Як повідомили у поліції, під час заходів із протидії незаконному обігу зброї та боєприпасів оперативники Кременецького райвідділу отримали інформацію про можливе зберігання вибухонебезпечних предметів місцевим мешканцем. Дані підтвердилися.

Під час обшуку у чоловіка виявили та вилучили два предмети, зовні схожі на бойові гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами, а також 52 набої до автомата Калашникова.

Встановлено, що фігурант перебуває в розшуку через самовільне залишення військової частини.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Йому готують повідомлення про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Обставини встановлюються.