Тернопільщина втратила захисника Володимира Ягнича

28 квітня 2026 року «на щиті» до рідного дому повертається Захисник, житель села Рожанівка — Ягнич Володимир Йосифович, повідомляють у Товстенській громаді.

Просять усіх небайдужих о 15:30 зібратися біля церкви Архістратига Михаїла у селищі Товсте, щоб зустріти тіло загиблого Героя.

Віддаймо йому останню шану, створивши живий коридор пам’яті та вдячності. Схилімо голови у тиші — з молитвою та болем у серці.

Після цього жалобний кортеж вирушить до рідної домівки воїна в село Рожанівка, де одразу відбудеться парастас за загиблим.

Чин похорону – завтра, 29 квітня 2026 року, об 11:00 у селі Рожанівка.

Герої не вмирають…

Вони назавжди залишаються у наших серцях.

Вічна пам’ять і шана Захиснику України.