Тернопільщина втратила захисника Володимира Ягнича
28 квітня 2026 року «на щиті» до рідного дому повертається Захисник, житель села Рожанівка — Ягнич Володимир Йосифович, повідомляють у Товстенській громаді.
Просять усіх небайдужих о 15:30 зібратися біля церкви Архістратига Михаїла у селищі Товсте, щоб зустріти тіло загиблого Героя.
Віддаймо йому останню шану, створивши живий коридор пам’яті та вдячності. Схилімо голови у тиші — з молитвою та болем у серці.
Після цього жалобний кортеж вирушить до рідної домівки воїна в село Рожанівка, де одразу відбудеться парастас за загиблим.
Чин похорону – завтра, 29 квітня 2026 року, об 11:00 у селі Рожанівка.
Герої не вмирають…
Вони назавжди залишаються у наших серцях.
Вічна пам’ять і шана Захиснику України.