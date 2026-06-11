На Тернопільщині чоловік під час сварки підірвав гранату

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл Білецької громади на одному з обійсть стався вибух. На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділу поліції №2 міста Тернополя.



У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили, що вибух стався внаслідок детонації гранати. Експерти підтвердили – це була ручна осколкова граната Ф1. На щастя, ніхто не постраждав.



З’ясувалося, що напередодні господарі помешкання сварилися. Чоловік – військовослужбовець. Після конфлікту зі співмешканкою вийшов з будинку і кинув на город гранату, яка вибухнула. З місця події він утік. Згодом оперативники розшукали його.



Під час невідкладного обшуку за місцем проживання зловмисника було знайдено також два магазини споряджені набоями, загалом 60 патронів. Речові докази вилучено.



За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами. Також фігуранту інкримінують погрозу вбивством – частина перша статті 129 Кримінального кодексу України.



Вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.

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