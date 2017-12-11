У Тернополі 26 житлових будинків були без тепла
8 грудня близько 21 години у Тернополі через прорив теплотраси було зупинено роботу котельні на вулиці І.Франка, 16. Роботи по відновленню розпочали аж зранку 9 грудня. Про це повідомляє прес-служба КП “
КП “
В зв’язку з вихідним днем та неможливістю встановлення контакту з працівниками громадської організації, ремонтні роботи розпочалися із запізненням.
В суботу, 09.12.2017 року, з 08.20 години, в зв’язку з ремонтними роботами, теплопостачання було припинено до всіх споживачів від котельні по вулиці І.Франка, 16.
З 21 год. 45 хв. теплопостачання відновлено.
КП “