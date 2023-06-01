У Тернополі 560 дітей встановили рекорд України «Безбар’єрний шлях»

З нагоди Міжнародного дня захисту дітей, який щорічно відзначають 1 червня, у нашому місті встановили рекорд України «Безбар’єрний шлях».

Рекорд встановили 560 дітей, частина з яких – діти з інвалідністю/ООП (у супроводі дорослих), які взявшись за руки, створили безбар’єрний шлях від Надставної церкви до головної пристані Тернопільського ставу.

«Вітаю наших дітей, адже сьогодні ви усі стали рекордсменами. Усі разом ви долучились до нового рекорду України. Вдячність організаторам та ініціаторам цього заходу, тим, хто допомагав в реалізації дійства, – зазначив міський голова Сергій Надал. – Народження дитини – це справжній Божий дар, а дитячі усмішки – найбільше щастя у світі. Тому головне завдання кожного дорослого, громади, суспільства і країни забезпечити нормальне життя і розвиток дитини, а особливо для дітей з інвалідністю. У Тернополі створюються нові молодіжні простори, інклюзивно-ресурсні центри, навчальні закладі та групи з інклюзивністю, відпочинкові майданчики для дітей. Наше місто є учасником проєкту «Громада дружня до дітей » і це стимулює нас робити місто комфортнішим для дітей».

Вручила сертифікат про встановлення нового рекорду та книгу про 70 рекордів Тернополя та Тернопільської області керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

Після завершення учасники отримали також подарунки та сертифікати учасників встановлення рекорду.

Організатор акції – громадська організація «Їжачок».