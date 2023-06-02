11:28 | 2.06.2023
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Новини Тернополя 

росія вночі атакувала Київ

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❗️Вночі ворог атакував столицю крилатими ракетами та дронами. Знищено 30 повітряних цілей.

За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо Києва  силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу (остаточні дані про кількість, тип ракет та БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили)! Інформація щодо руйнувань і потерпілих відсутня. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються. В черговий раз дякуємо нашій ППО за збережені життя, – Сергій Попко, начальник КМВА.

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