росія вночі атакувала Київ

❗️Вночі ворог атакував столицю крилатими ракетами та дронами. Знищено 30 повітряних цілей.

За попередньою інформацією, у повітряному просторі над Києвом та навколо Києва силами та засобами протиповітряної оборони були виявлені і знищені понад 30 повітряних цілей різного типу (остаточні дані про кількість, тип ракет та БпЛА незабаром повідомлять Повітряні сили)! Інформація щодо руйнувань і потерпілих відсутня. Дані оперативного зведення збираються та уточнюються. В черговий раз дякуємо нашій ППО за збережені життя, – Сергій Попко, начальник КМВА.