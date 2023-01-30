У Тернополі автомобіль «влетів» у відбійник

30 січня о 08:24 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про ДТП, що сталось на Гаївському мості в м. Тернопіль – легковий автомобіль зіткнувся з відбійником. Загиблих та травмованих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди немає.

На місце події залучалось чергове відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та співробітники аварійно-рятувального центру, які вжили заходи щодо недопущення виникнення пожежі.

Поділіться:









