12:37 | 30.01.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі автомобіль «влетів» у відбійник

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 30 січня о 08:24 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про ДТП, що сталось на Гаївському мості в м. Тернопіль – легковий автомобіль зіткнувся з відбійником. Загиблих та травмованих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди немає.
На місце події залучалось чергове відділення частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення та співробітники аварійно-рятувального центру, які вжили заходи щодо недопущення виникнення пожежі. 

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