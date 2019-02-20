У Тернополі безкоштовно навчають графічного дизайну

Розпочали курс із створення візитівок, розповідає викладач Наталія Далевська, – Наразі ми навчаємо як правильно і оригінально розробляти візитівки, далі будемо створювати флаєри, буклети, оформлювати сувенірну продукцію. Тож, запрошуємо всіх охочих навчатися «Графічного дизайну» із використанням графічних планшетів.

Десятикласниця Аліна Древницька на заняття доїжджає зі Зборова. Дівчина малює змалку. Каже, завдяки графічному дизайну планує навчитися малювати на планшеті картини. – Нещодавно відкрила для себе cферу “Digital Paint”, вона дуже перспективна. Оскільки мене приваблює зображати обличчя людей, передавати тонкі риси краси, і вмію робити це на папері, тож, технічно- це також не менш захоплююче.

Це дуже перспективна галузь для людей з творчим мисленням, – переконана тернополянка Тереза Дмитренко. Наразі вона працює в медичній галузі, сподівається, що курси допоможуть розвинути креативність: – Це як хобі, якщо на основній роботі я заробляю на прожиття, то на курсах є нагода навчитися малювати на планшеті для себе.

Курс навчання «Графічного дизайну» проводять щосереди о 16.30.

Останнє заняття- 20 березня 2019 року.

Навчання безоплатне, проте для участі необхідно мати читацький квиток, який можна виготовити на касі бібліотеки для молоді. Він вартує 20 гривень.

Локація: вул. Д. Нечая, 29; Тернопільська обласна біблiотека для молоді.

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