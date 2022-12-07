Бережанська спільнота, шлях до успіху (част. 2)

Продовжуємо висвітлювати тему “бережанської спільноти” утвореної місцевими та релокованимиактивістами і громадськими організаціями. Нагадуємо що зараз учасники спільноти працюють по «Методиці розвитку спільнот», яка була розроблена Іваном Омеляном спільно з ГО Центр громадського моніторингу та аналітики у рамках проєкту Київський діалог (більше про методику та усіх активістів спільноти ви можете дізнатись якщо перейдете за посиланням)





Які ж стратегічні цілі ставить перед собою спільнота. Їх умовно можна розділити на два напрямки:



Перший – робота над покращенням благоустрою в громаді та сприяння культурному розвитку;

Другий – це діяльність спрямована на покращення умов життя ВПО: тут йдеться і про організацію дозвілля дітей з метою зменшення психотравматичного впливу війни; і забезпечення нагальних потреб людей; також навчання, підвищення кваліфікації робочих професій для ВПО та місцевих.

Бережанська спільнота вже у жовтні почала працювати над розробкою стратегічного плану діяльності, визначенням цінностей, цілей і завдань, які об’єднують людей. Вже зараз учасники спільноти можуть озвучити на базі яких принципів вони діють; також прописані правила діяльності спільноти, у яких зазначено, що раз в тиждень у встановлений спільнотою час відбуваються зустрічі; і узгоджені правила безпеки та прийняття спільних рішень.

Що ж, бажаємо успішної реалізації всіх проєктів і бути прикладом для інших.

Автор: Наталка Хамуляк

“Матеріал підготовлено у рамках проєктуКиївський Діалог: Створення в українських регіонах соціального капіталу для громадських ініціатив, орієнтованих на реформи, за фінансової підтримки Федерального Міністерства закордонних справ Німеччини.”