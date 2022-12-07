Як перевірити свій рівень англійської мови

Щоб визначити рівень знання англійської мови, потрібно скласти міжнародний іспит, наприклад кембриджські іспити FCE, CAE, CPE. Вони не мають обмеження за часом і можуть використовуватися як підтвердження володіння мовою для навчання чи роботи за кордоном. У кожному із цих тестів оцінюються навички Speaking, Listening, Reading, Writing та Use of English.

Крім лінійки іспитів Cambridge Assessment English, велику популярність в усьому світі мають тести IELTS і TOEFL.

IELTS буває двох видів:

Academic — призначений для людей, які планують здобувати освіту в закладах, де навчання ведеться англійською мовою.

General Training — для тих, хто планує переїжджати жити до англомовних країн.

TOEFL — стандартизований тест на рівень англійської. Він є обов’язковим для неангломовних іноземців, які планують вступати до вишів Великобританії, США, Канади, Нової Зеландії, Австралії та інших країн.

Рівні володіння англійською

Beginner, Elementary — А1. Людина здатна підтримати розмову англійською мовою на прості базові теми, відповісти на елементарні запитання, розповісти про себе, прочитати вивіску чи нескладне оголошення.

Pre-Intermediate — А2. Людина з таким рівнем знання англійської знає базові правила граматики та швидко орієнтується в нових темах.

Intermediate — В1. Людина із цим рівнем знань уже розуміє носіїв мови, хоч і не на всі 100%. Вона може листуватися англійською мовою, читати книги та дивитися фільми із субтитрами.

Upper-Intermediate — В2. На цьому рівні людина може підтримати бесіду на будь-яку тему, читає художню літературу та періодичні видання.

Advanced — С1. Це вільне володіння мовою. Може бути присутнім невеликий відсоток помилок.

Proficiency — С2. Це досконале володіння мовою. Людина не просто чудово знає, розуміє і вміє розмовляти англійською, а й уловлює найменші відтінки та нюанси мови, викладає думки будь-якої складності й користується мовою практично як своєю рідною.

Міжнародний іспит — це чудовий спосіб отримати точну та об’єктивну оцінку своїх знань. Однак готуватися до іспитів треба відповідально. Пройшовши спеціальні курси з підготовки https://check.grade.ua/ru/ до IELTS, TOEFL, FCE, CAE, CPE, можна ознайомитися зі структурою іспиту, дізнатися про всі типи завдань, відпрацювати екзаменаційні техніки та стратегії.