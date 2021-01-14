У Тернополі чоловік хотів зекономити на страховому полісі і потрапив у халепу

Тернопільський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу Андрія М. у цивільній справі щодо стягнення зі страхової компанії понад 39 тис. 790 грн страхової виплати.

Як встановлено місцевим судом, на початку жовтня 2019 року позивач уклав договір медичного страхування подорожуючих зі Страховою компанією “В” стосовно себе і своїх дітей. Того ж дня родина вилетіла до Об’єднаних Арабських Еміратів.

Прибувши на відпочинок, Андрій М. із сім’єю одразу пішов на море. Заходячи у воду, позивач випадково наступив на морського їжака, травмував ногу та змушений був звернутись до клініки, де йому вилучили голки з ноги під місцевою анестезією. За надані медичні послуги позивач сплатив 6 тис 50 еміратських дихрамів (відповідно до курсу Національного банку України, це становить понад 39 тис. 790 грн).

Про настання страхового випадку Андрій М. повідомив страховика, але страхова компанія відмовилась відшкодовувати витрати, зіславшись на умови страхового полісу.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду від 25 листопада 2020 року Андрію М. відмовлено у задоволенні позову.

Не погодившись із цим рішенням, позивач подав апеляційну скаргу та просив рішення місцевого суду скасувати та задовольнити його позов, оскільки вважав, що з ним трапився страховий випадок.

Дослідивши матеріали справи, перевіривши законність та обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів апеляційної скарги, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду прийшла до висновку, що апеляційна скарга не підлягає до задоволення, оскільки позивачем не доведено та матеріалами справи не підтверджується, що Андрій М. перебував у невідкладному стані, потребував термінового діагностування та лікування для врятування і збереження життя.

У судовому засідання представник страхової компанії зазначив, що позивач обрав умови страхування, відповідно до яких страхова компанія не оплачує медичні витрати у першу добу відпочинку, хоча був ознайомлений з іншими умовами, за якими страховий платіж є більшим і страховий випадок починається з першої доби відпочинку. Разом із тим, позивача було виплачено страхове відшкодування на доньку через її хворобу в наступні дні відпочинку.

Враховуючи наведене, колегія суддів апеляційну скаргу позивача залишила без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду