На Тернопільщині бізнес сплатив на 39,3 відсотка більше грошей до бюджету, ніж очікувалося

Упродовж минулого року суб’єкти підприємництва Тернопільщини сплатили до державного бюджету 1 млрд 977,6 млн грн податку на додану вартість. «Бізнес сплатив на 39,3 відсотка більше, ніж очікувалося. Тому додатково до бюджету спрямували 558,2 млн гривень. Порівняно ж з січнем-груднем 2019 року приріст платежу склав 51,6 відсотка, а це – «плюс» 672,8 млн гривень», – деталізував начальник Головного управління ДПС у Тернопільській області Михайло Яцина.

Якщо порівнювати надходження ПДВ у грудні 2020 року з груднем 2019, то сплата зросла більш, ніж удвічі: 352,1 млн грн проти 149,9 млн гривень. При цьому додатково надійшло 206,5 млн гривень, оскільки очікування перевищено на 141,8 відсотка.

Станом на початок 2021 року на території області перебувало 3179 платників податку на додану вартість, з яких 2713 юридичних осіб, а 699 приватних підприємців. Найбільше платників ПДВ зареєстровано в місті Тернополі та Тернопільському районі – 1515 та 388 осіб. Трохи менше таких платників на Теребовлянщині 153 суб’єкти господарювання та Збаражчині – 127 осіб.

За словами Михайла Яцини, підвищення якості аналізу надходжень ПДВ, ефективності адміністрування даного платежу та впровадження нової системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків посприяли високим результатам щодо сплати податку.