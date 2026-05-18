Тернопільщина втратила захисника Юрія Кисилюка

Шумська громада повідомляє про смерть учасника бойових дій, ветерана – Юрія Кисилюка, 1965 року народження, жителя міста Шумськ.



З початку повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист рідної землі, зразково виконуючи всі поставлені завдання. На жаль, через важкі умови військової служби та загострення давніх хвороб Юрій не зміг продовжувати службу в лавах Збройних Сил України. За висновками військово-лікарської комісії його було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку.



Серце Юрія Кисилюка зупинилося 18 травня 2026 року. Його мужність, незламність та прагнення справедливості назавжди залишаться прикладом справжнього патріотизму.



Чин похорону відбудеться завтра, 19 травня, о 12:00 год. Вічна пам’ять Герою! Щирі співчуття рідним, друзям та близьким Юрія.

