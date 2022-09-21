У Тернополі чоловік на електросамокаті збив пішохода

До лікарні з тілесними ушкодженнями бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала жінку, 1985 року народження. Тернополянку збив на власному самокаті житель Тернопільського району.

Дорожня пригода трапилася 20 вересня близько 15:40 на вулиці Острозького. Потерпіла переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Водій самоката не загальмував, зачепив жінку і вона впала. Після надання меддопомоги тернополянку відпустили за місцем проживання.

У водія самоката взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває перевірка.

Працівники поліції нагадують, що електросамокати, велосипеди, електричні скутери, сігвеї, гіроборди, гіроскутери відносяться до персонального легкого транспорту. Пересуватися на них можна на спеціальних велосипедних доріжках. У разі їх відсутності – краєм проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччя.

У будь-якому випадку водії цих засобів повинні дотримуватися правил дорожнього руху на проїзній частині, бо відповідальність за ДТП ніхто не скасовував.