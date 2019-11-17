Майже 3 роки живу, як в пеклі, – матір зникнувшого воїна АТО, вважає, що її сина могли вбити у Тернополі

Ще 31 березні 2017 року пропав безвісті сержант ЗСУ Богуславський Юрій, 1969 р.н., житель м. Кременець, Тернопільської обл., військовослужбовець 44-ї артилерійської бригади (м.Тернопіль). Мама Мирослава Фількевич вважає, що, найімовірніше, сина вбили.

За її словами, син учасник АТО, виконував бойові завдання під градами, за що має подяки та нагороди.

Повернувся з війни живим, здоровим, а тут, в частині, на мирній землі, через нестатутні відносини з командування м частини (зі слів свідків) зник, і я вже майже 3 роки живу, як в пеклі, бо не знаю, що з ним зробили, чи його десь їдять черви, чи десь бродить по світу без пам’яті, чи його десь тримають насильно. Не знаю, як за нього молитися: чи як за живого, чи як за мертвого, – каже Мирослава Фількевич.

У поліції відкрите кримінальне провадження по ст. 115 ККУ (підозра у вбивстві), але фактично всіма органами робиться все, щоб ця справа ніколи не була розкрита, – каже матір.

Я неодноразово зверталась і в Генеральну прокуратуру, і в МВС, і в Міністерство оборони, і в НАБУ, і до омбуцмена, і до Президента, але завжди отримувала тільки відписки, що мої звернення пересилаються в Тернопільську прокуратуру, де їх і не збирались розглядати. А куди поділись всі ті бойові побратими та друзі, якими так пишався Юрій???! – питає згорьована жінка.