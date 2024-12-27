Нетверезий водій пропонував поліцейським п’ять тисяч гривень хабаря

Зловмисникові, окрім адміністративної відповідальності, загрожує кримінальна стаття – за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі.

На лінію 102 надійшло повідомлення від співробітників сектору реагування патрульної поліції відділення поліції №2 міста Бучача про те, що житель одного з сіл Підгороднянської громади пропонував п’ять тисяч гривень за нескладання адміністративного протоколу.

Як виявилося, правоохоронці зупинили чоловіка, котрий кермував власним автомобілем, за порушення правил дорожнього руху. У ході спілкування з’ясувалося, що той сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Аби уникнути покарання, водій запропонував хабар.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 369 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк. Адміністративний протокол за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння щодо порушника теж складено.