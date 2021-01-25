Чоловік, якого підозрюють у стрілянині по дітях, раніше наставляв рушницю на жінку

Нові деталі моторошної історії з Тернополя, де підстрелили хлопчика, що катався на санчатах. Жертв могло бути більше. 11-річний Максимко, якому дісталося 40 дробинок, закрив собою молодшу сестру і врятував її, йдеться в сюжеті кореспондента “Сьогодні” Михайла Яремишина.

Дітей майже впритул розстріляли на шкільному стадіоні – тут насипана гірка для катання на санчатах. Максим з молодшою сестричкою якраз планували спуститися на санчатах з гори, проте раптово пролунав постріл. Правоохоронці припускають — стріляли з найближчого будинку.

Максим, кажуть очевидці, фактично закрив своїм тілом молодшу на півтора роки сестру Настю. Дівчинка стояла перед братом у момент пострілу. Дробовика знайшли за 20 метрів від стадіону, в одній із квартир під час обшуків.

З гладкоствольної рушниці, припускають правоохоронці, й обстріляли дітей. Найбільше постраждав 11-річний Максимко. У хлопця була повністю обпалена куртка на спині, а у тілі майже пів сотні дробинок від заряду. В обласній дитячій лікарні обробили рани, витягли 4 дробинки й терміново перевезли до столиці в Охматдит. Там медики від будь-яких коментарів відмовились.

Картеч заряду вцілила у ще одного хлопчика. Йому в обласній дитячій лікарні вже видалили дробину.

Зараз батько і мама разом з Максимком у столиці. Телефоном нам чоловік розповів, що син у задовільному стані.

“Середньостабільно. А далі все будемо бачити, що до чого і як. Ну бачите, хлопець сильний — все буде окей. Все буде добре. Дякуємо також усім за все”, – прокоментував батько потерпілого Ярослав Капустяник.

У мікрорайоні, де сталася стрілянина, люди налякані. Скаржаться, що поліція проводить розслідування за статтею хуліганство. Бояться дітей випускати гуляти, бо власник рушниці, з якої, ймовірно, і стріляли, зараз удома. Власник квартири, де поліція знайшла рушницю, нам дверей не відчинив. Сусіди розповідають — чоловік нещодавно купив це помешкання. Мовчазний і неконфліктний.

“Ні з ким діла не мав, тільки собі гуляв з собачкою. Дуже спокійний”, – запевняє сусід.

Місцеві бояться, що чоловік уникне покарання. Ми знайшли жінку, на яку наприкінці грудня також наставляли рушницю.

“Задумалась і йду. Я дивлюся — вибігає чоловік. В спортивних штанах, у футболці. І дивлюся – тримає біля себе ствол. Він його піднімає і на мене. В мене тоді не було ні страху, навіть не було про що думати. Коли вже хтось ще вийшов, то він щось клацнув і її відставив”, – розповідає місцева жителька Катерина.

Жінка зізнається, боялася звертатися в поліцію, аби чоловік їй не помстився. Нині біля квартири ймовірного стрільця чергують поліцейські. Власник рушниці у стрільбі по дітях не зізнається. Та вже в понеділок будуть результати експертизи. Правоохоронці не виключають, що кримінальне провадження за фактом нападу на дітей перекваліфікують на іншу статтю.