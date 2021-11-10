У Тернополі чоловік впав з 11 поверху

У Тернополі на будівництві травмувався чоловік.

Як розповіли у відділі комунікації поліції, повідомлення про нещасний випадок надійшло на лінію “102” 9 листопада.

На місце події виїжджала швидка та поліція.

За попередньою інформацією, потерпілий офіційно працював у будівельній компанії. В журналах інструктажу підписувався за дотримання правил безпеки.

“У день нещастя він проводив малярні роботи на 11-му поверсі багатоповерхівки на вулиці Будного. Проте через власну необережність оступився і впав з 11-го на 10-й поверх. Колеги викликали медиків”, – повідомили у Нацполіції.

62-річного чоловіка спочатку доправили в реанімаційне відділення. Зараз його життю нічого не загрожує. Медики констатували у потерпілого перелом ребер та ключиці.

Триває досудове розслідування.