У Тернополі чоловік втік, збивши людину на пішоході

Вчора, близько 18-ї години, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про автопригоду з потерпілими на вул. А. Живова. Заявник розповів, що переходячи дорогу на пішохідному переході, на нього здійснив наїзд водій автомобіля Mazda та, не зменшивши швидкість, поїхав із місця ДТП.

Охоронці порядку негайно прибули за вказаною адресою, переконалися, що життю та здоров’ю заявника нічого не загрожує, викликали на місце слідчого та розпочали пошуки винуватця автопригоди.

Завдяки своєчасним та професійним діям, поліцейські вже за декілька хвилин розшукали та зупинили автомобіль, ймовірно, причетний до ДТП. В ході спілкуванням із 32-річним водієм, останній підтвердив, що він дійсно здійснив наїзд на пішохода та покинув місце автопригоди, оскільки перехвилювався й не знав як правильно вчинити. Інспектори доставили чоловіка до поліцейського відділку, а автомобіль направили на арештмайданчик. Подальші обставини цієї події з’ясовуватиме слідчий.