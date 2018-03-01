Як працюють тернопільські фахівці із відлову безпритульних тварин

Роботи з регулювання чисельності безпритульних тварин у місті, виконує ТзОВ «ЗООЦЕНТР» (м. Тернопіль, вул. Живова, 19, офіс 21 тел. 40-07-43), яких відповідно до звернень мешканців зобов’язано виїжджати на місце та здійснити необхідну роботу. Спеціальний автомобіль оснащений переносними клітками для транспортування виловлених тварин, шпріцметом і іншим медичним обладнанням. Спільно з ветеринарними працівниками проводиться стерилізація, вакцинація тварин від сказу, оброблення протиблошиними та протиглисними препаратами.

У с. Дичків Тернопільського району функціонує Центр стерилізації та тимчасового утримання безпритульних тварин, де періодично перебуває біля 60 безпритульних собак. Додатково інформуємо, що ТзОВ «ЗООЦЕНТР» спільно з громадською організацією, яка працює в сфері захисту тварин проводяться роботи з пошуку нових господарів та прилаштування безпритульних тварин. Стаціонарного притулку для тварин, де ті можуть утримуватися тривалий час, у Тернополі немає. крім того, Центр стерилізації у Дичкові – єдиний на всю область.

Щоб тварини зникли з вулиць Тернополя, необхідні зміни на законодавчому рівні. Адже відповідно до статті 17 закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» умертвіння тварин допускається лише в окремих випадках. Зокрема, для одержання господарсько корисної продукції, для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб, за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин, при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини, за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання та за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров’я людей знаходиться в небезпеці.

Відповідно до Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» регулювання чисельності безпритульних тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини здійснюється методом біостерилізації, або біологічно обґрунтованими методами, і лише в разі неможливості їх застосування – методами евтаназії.

Дізнатися більше про те, як працюють фахівці із відлову безпритульних тварин можна у пубілкації “У Тернополі працює служба з відлову безпритульних тварин”.

Тернопіль житлово-комунальний