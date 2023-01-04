Тернопільщина: протягом 2022 року до зведеного бюджету надійшло майже 12 мільярдів гривень

Упродовж усього 2022 року платники податків Тернопільщини активно забезпечували фінансову стабільність країни у час війни. Вони своєчасно та в повному обсязі сплачували податкові платежі задля підтримки Збройних Сил України та виплати соціальних допомог тим, хто цього потребує.

Так, протягом 2022 року Зведений бюджет України від платників Тернопільщини отримав 11,9 млрд грн податків та зборів. Вдалося забезпечити приріст порівняно з 2021 роком, який склав 1,3 млрд гривень або ж 12 відсотків.

До державної скарбниці від наших краян надійшло 4,5 млрд гривень. Серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок на додану вартість (понад 1,6 млрд грн), податок на прибуток (майже 58 млн грн), а також акцизний податок (33 млн грн).

Доходи місцевих бюджетів упродовж 2022 року склали понад 7,4 млрд гривень. Це на 1,6 млрд або ж на 28,5% більше, ніж за 2021 рік.

Податкова служба Тернопільщини щиро дякує платникам за відповідальне ставлення до сплати податків та вагомий внесок у фінансову підтримку держави!