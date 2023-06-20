Випускниці «Знамення» відмовилися від випускного, а збережені кошти пожертвували на ЗСУ

Щороку в Тернопільському обласному ліцеї «Знамення» педагоги, працівники та ліцеїстки усією спільнотою дякують Богу за прожитий навчальний рік. Це – другий випуск Тернопільського обласного ліцею «Знамення» і чотирнадцятий – колегіуму для дівчат «Знамення». Тут присвятили цей особливий день подяки тим, хто боронить Україну на фронті: вони відмовилися від урочистого святкування, а зібрані кошти передали на потреби Збройних Сил України.

Урочистою була Архиєрейська Свята Літургія у малій базиліці Зарваницької Матері Божої, яку очолив владика Теодор Мартинюк, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський. У такий спосіб випускниці подякували Всевишньому за благословення і можливість допомагати захисникам. Упродовж року дівчата підтримували військових працею і молитвою.

Привітала випускниць заступниця директора департаменту – начальниця управління загальної середньої, дошкільної, позашкільної, спеціальної освіти та цифрової трансформації департаменту освіти і науки облдержадміністрації Ганна Зварич. Вона вручила випускницям свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти й передала слова вітання від директора департаменту Ольги Хоми.

Про це повідомляє інфоресурс Департамент освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації.

Також грамотою директора департаменту освіти і науки Тернопільської ОВА Ганна Зварич нагородила в.о. директора Тернопільського обласного ліцею «Знамення» Віру Шпуняр та класного керівника 11 класу Марію Беш (с.Ольга ЗСПБФ) за активну педагогічну діяльність.

«Великого бажайте! Будьте впертими і наполегливими у досягненні своїх цілей, крокуйте впевнено. Будьте завжди діяльними і відповідальними дочками свого роду, свого народу. Шануйте і любіть своїх батьків! Не забувайте тих, хто навчав, допомагав зростати духовно.!», – побажала у вітальному слові Ганна Зварич.