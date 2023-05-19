У Тернополі чоловіка судитимуть за насилля над сім’єю

Мешканець обласного центру понесе відповідальність за вчинення домашнього насильства. Відповідні документи працівники Тернопільського районного управління поліції направили до суду.

До поліцейських за допомогою звернулася місцева мешканка. Вона проживає у будинку з чоловіком та племінницею. Родич, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, вчиняв домашнє насильство відносно обож жінок: висловлював словесні образи, погрожував фізичною розправою, чим завдав шкоди їх психічному здоров`ю. Правоохоронці проводили з чоловіком профілактичні бесіди про недопущення скоєння випадків насильства, однак порушника це не зупинило.

За вчинення домашнього насильства поліцейські склали на кривдника протоколи за статтею 173-2 КУпАП. Аби вберегти постраждалих від подальшої загрози, дебоширу було винесено термінові заборонні приписи, які зобов’язували його залишити місце проживання та не спілкуватися з ними. Однак чоловік знову почав приходити до помешкання з образами.

Правоохоронці зібрали докази скоєння тернополянином протиправних дій та скерували матеріали на розгляд суду.

Такі випадки непоодинокі. Загалом, за 4 місяці до поліцейських районного управління поліції надійшло понад 400 заяв та повідомлень про правопорушення та інші події пов’язані із домашнім насильством.

Кожен такий виклик ретельно опрацьований: поліцейські склали 352 адмінпротоколи на кривдників дебоширів та розпочали 11 кримінальних проваджень. На профілактичному обліку Тернопільського РУ поліції за вчинення домашнього насильства перебувають більше 560 осіб, з них 94 – це жінки.

Поліцейські закликають не замовчувати факти домашнього насильства – приниження, побиття, психологічний тиск з боку кривдника тощо. Це допоможе зупинити насильство та попередити страшні наслідки. Нагадують, що у обласному центрі цілодобово функціонує мобільна група із запобігання та протидії домашньому насильству. У разі небезпеки звертайтесь на спеціальну лінію «102»