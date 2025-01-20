У Тернополі чоловів побив знайомого молотком

До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від 34-річного жителя обласного центру про те, що йому нанесли тілесні ушкодження та відібрали мобільний телефон.

Потерпілого доправили до лікарні. У нього діагностували численні садна та травму голови.

У ході проведення оперативних заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу нападника. Ним виявився знайомий потерпілого — раніше неодноразово судимий 37-річний житель Тернополя.

Як з’ясувалося, вони разом відпочивали в одній компанії. Там між ними виник конфлікт, під час якого нападник схопив молоток та наніс ним численні удари по тулубу потерпілого. Після цього відібрав у нього мобільний телефон і втік.

Протягом трьох годин оперативники встановили місцеперебування зловмисника. Він переховувався у знайомих. Його затримали відповідно до ст. 208 КПК.

Слідчі поліції оголосили фігуранту підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.