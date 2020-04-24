У Тернополі COVID-19 виявили у священника Московського Патріархату та його дружини

COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у священика Кафедрального собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії УПЦ МП, що у Тернополі на вулиці Коновальця, 1 та його дружини. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.

Хворих уже з підтвердженим діагнозом госпіталізували до лікарні швидкої допомоги Тернополя. Про це розповів директор лікарні Ярослав Чайківський “Файному місту“.

Чоловік та дружина поступили до нас в інфекційне відділення 23 квітня. Зараз вони перебувають в одному боксі. Стан обох задовільний. Серед симптомів – підвищена температура та першіння в горлі. Щоправда, у жінки є супутні захворювання. Забезпечення киснем та допомоги апаратів ШВЛ пацієнти не потребують, розповів Ярослав Чайківський.

Відомо, що на Вербну неділю та Великдень у Храмі Кафедрального собору Віри, Надії, Любові і матері їх Софії УПЦ МП, що на вулиці Коновальця,1 було чимало вірян. Це єдина у Тернополі церква Московського Патріархату.

Нагадаємо, COVID-19 виявили у митрополита Тернопільського і Кременецького УПЦ МП – владики Сергія та ще у трьох священників з Почаївської Лаври, які лікуються у Києві.