У Тернополі демонтують вивіски у центральній частині міста

На черговому засіданні виконавчого комітету прийнято рішення «Про демонтаж вивісок», яким передбачається демонтувати 21 вивіску у центральній частині Тернополя, які встановлені самовільно без відповідних дозвільних документів, – повідомляють у міській раді.

Зокрема, вивіски будуть демонтовані за адресами: вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 19, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 48, вул. Богдана Хмельницького, 14, вул. Замкова, 6, вул. Князя Василя Костянтина Острозького, 21, вул. Старий Поділ, 16, вул. Старий Поділ, 10, вул. Маркіяна Шашкевича, 3, вул. Руська, 16-А, дві вивіски на вул. Замкова, 1, вул. Замкова, 5, вул. Замкова, 8/1, вул. Руська, 19, вул. Руська, 20 та шість вивісок на вул. Руській, 21.

Постійно діюча робоча група організує та проведе роботи з демонтажу у 10-ти денний термін з дня прийняття рішення.

Нагадаємо, що рішення ««Про затвердження загальних вимог та обмежень щодо розміщення вивісок (табличок) на території Тернопільської міської територіальної громади» було прийняте ще у листопаді 2022 року. Відтоді підприємцям міста було дано час до 1 травня для зміни вивісок відповідно до затверджених вимог.