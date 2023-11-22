На Тернопільщині зникла 33-річна Любов Гарагудз

Працівники відділу поліції №1 (м. Бережани) розшукують Гарагудз Любов Богданівну, 1990 року народження, жительку селища Козова.

Жінка вийшла з дому 20 листопада і досі не повернулася, на зв’язок з рідними не виходить. Розшукувана має проблеми зі здоров’ям, що може ускладнювати самостійне повернення додому.

Прикмети розшукуваної: худорлявої статури зріст близько 170 см, темне волосся.

Була одягнена в темно-зелений кожушок, сині джинси, жовто-коричневий берет та чорні чоботи.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцеперебування зниклої, телефонуйте у Бережанах (03548) 2-12-45, 098 626 52 28 або на лінію 102.