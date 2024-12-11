За 11 місяців 2024 року працівники Тернопільської митниці оформили 46 726 митних декларацій.

Із загальної кількості більшість склали імпортні декларації, їх оформлено 27 297 одиниць. Менше експортних – 19 423, 6 декларацій оформлено у митному режимі транзит.

За цей час митне оформлення в зоні діяльності Тернопільської митниці здійснювали 1 148 підприємств. Зокрема, з Тернопільського регіону – 558 суб’єктів ЗЕД, а 590 – з інших регіонів України.

У Тернопільській митниці функціонує п’ять місць, де можна здійснити митне оформлення товарів:

відділ митного оформлення № 1 митного поста “Тернопіль” (вул. Текстильна, 28а, м. Тернопіль);

відділ митного оформлення № 2 митного поста “Тернопіль” (вул. Текстильна, 38, м. Тернопіль);

відділ митного оформлення № 3 митного поста “Тернопіль” (вул. Лук’яновича Д, 8, м. Тернопіль);

відділі митного оформлення митного № 4 поста “Тернопіль” (майдан Кармелюка, 5, м. Збараж, Тернопiльська обл.),

митний пост “Чортків” (вул. Володимира Великого, 31, м. Чортків, Тернопільська обл.).





