Працівники Тернопільської митниці оформили 46 726 митних декларацій
За 11 місяців 2024 року працівники Тернопільської митниці оформили 46 726 митних декларацій.
Із загальної кількості більшість склали імпортні декларації, їх оформлено 27 297 одиниць. Менше експортних – 19 423, 6 декларацій оформлено у митному режимі транзит.
За цей час митне оформлення в зоні діяльності Тернопільської митниці здійснювали 1 148 підприємств. Зокрема, з Тернопільського регіону – 558 суб’єктів ЗЕД, а 590 – з інших регіонів України.
У Тернопільській митниці функціонує п’ять місць, де можна здійснити митне оформлення товарів:
- відділ митного оформлення № 1 митного поста “Тернопіль” (вул. Текстильна, 28а, м. Тернопіль);
- відділ митного оформлення № 2 митного поста “Тернопіль” (вул. Текстильна, 38, м. Тернопіль);
- відділ митного оформлення № 3 митного поста “Тернопіль” (вул. Лук’яновича Д, 8, м. Тернопіль);
- відділі митного оформлення митного № 4 поста “Тернопіль” (майдан Кармелюка, 5, м. Збараж, Тернопiльська обл.),
- митний пост “Чортків” (вул. Володимира Великого, 31, м. Чортків, Тернопільська обл.).