У селі Дуліби, що на Бучаччині, почали будівництво нового храму УПЦ МП.

Про це повідомляє За Збручем з посилання на телеграм-канал «Churcher».

«…в селі Дуліби Бучацького району Тернопільської області, певні зацікавлені особи таємно будують храм УПЦ МП – РПЦвУ для опіки місцевими лемками. Чому таємно, і як взагалі це можна робити таємно? Все дуже просто – представники МП придбали земельну ділянку з житловим будинком (яку офірував Костянтин Поляцко з ТДМУ ім. Горбачевського) на даху котрого трохи пізніше “раптом” з’явиться купол із хрестом. Кураторами цього проекту виступають проректор Почаївської семінарії отець Олег Плаксій і отець Георгій Прокопчук із цікавим псевдо “Шумахер”, який тісно пов’язаний з митрополитом Антонієм Паканичем, а також обожнює Путіна та царську родину», – пише «Churcher».

Як відомо, до Другої світової війни українці складали лише 3% населення села Дуліби, рештою були поляки та євреї. Після війни ж усі місцеві поляки виїхали на територію сучасної Польщі, а замість них унаслідок проведення радянською владою репресивної операції «Вісла» приїхали лемки з Перемишлянщини.

Від місцевих мешканців вдалось також дізнатись, що майбутньою парафією опікуватиметься Перемишлянсько-Новосончівська єпархія Польської Православної Церкви. Вочевидь, в обмін на такі територіальні поступки та заснування фактично вікаріату ППЦ на Тернопільщині УПЦ МП намагатиметься вторгувати підтримку у боротьбі проти визнання автокефалії ПЦУ.

Цікаво, що саму громаду та її храм планують назвати на честь доволі суперечливої історичної постаті – канонізованого Польською Православною Церквою «священномученика» Максима Горлицького (Сандовича), лемківського православного священика-москвофіла.

Народився Сандович у 1888 році у селі Ждиня Малопольського воєводства Польщі у греко-католицькій сімʼї. Розпочинав духовну освіту у Крехівському монастирі греко-католицької церкви, однак згодом продовжив навчання у Почаївській лаврі, де прийняв православ’я. Після повернення в Австро-Угорщину почав активну пропаганду православ’я і москвофільства та підозрювався у шпигунстві на користь Російської імперії. Після двох ув’язнень у 1914 році був розстріляний. Сандовичу приписують останні слова «Хай живе Русь та святе православ’я!». У 1994 році ППЦ визнала Максима Сандовича як священномученика під іменем «Максим Горлицький». У 1996 році також канонізований Російською православною церквою закордоном.

Згідно з даними проведеної у Польщі люстрації, теперішній очільник Польської Православної Церкви митрополит Варшавський Савва (Грицуняк) під псевдо «Юрек» раніше таємно працював на польський філіал радянського КДБ.