В Тернополі через ДТП в лікарні опинились чоловік та чотирирічна дівчинка

Дорожньо-транспортна пригода сталась 28 травня в м. Тернопіль. Близько 20.30 годин по вул. Захисників України зіткнулись автомобілі «Ford Mondeo» та «Citroen C4».

Внаслідок аварії травмувались 37-річний водій «Ford Mondeo» та 4-річна пасажирка «Citroen C4». Потерпілих, з травмами різного ступеня важкості, госпіталізували в лікувальні заклади міста: чоловіка в Тернопільську міську клінічну лікарню швидкої допомоги, а дівчинку в Тернопільську обласну дитячу лікарню.