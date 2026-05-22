Чому автобуси «зникають» у Тернополі: влада пояснила перерви в русі маршрутів
Під час прямого ефіру міський голова Сергій Надал прокоментував скарги мешканців щодо роботи автобусних маршрутів №13 та №14, а також ситуацію з кадровим дефіцитом у транспортній сфері.
⏱ Чому автобуси «стоять у перерві»
У міськраді пояснили, що зупинки руху частини автобусів пов’язані з:
- дотриманням законодавства про режим праці та відпочинку водіїв
- обов’язковими перервами після кількох годин роботи
- графіком руху, який передбачає рівномірні інтервали
Управління транспорту наголосило: автобуси курсують за розкладом, а перерви не означають зупинку всього маршруту — рух забезпечується по черзі.
📍 Контроль транспорту через GPS
У Тернополі працює система GPS-моніторингу громадського транспорту. Через застосунок «Е-Тернопіль» пасажири можуть відстежувати рух автобусів і тролейбусів у режимі реального часу.
Міський голова зазначив, що це дозволяє контролювати дотримання графіків і оперативно реагувати на скарги мешканців.
👨✈️ Дефіцит водіїв у транспорті
Окремо Сергій Надал звернув увагу на кадрову проблему в галузі:
- близько 30% вакансій водіїв залишаються незаповненими
- частина працівників не має бронювання
- існує загальний дефіцит кадрів через війну
Місто пропонує безкоштовне навчання для водіїв автобусів і тролейбусів із подальшою можливістю працевлаштування, однак ситуацію ускладнює нестача кадрів.
За словами Надала, навіть нинішній рівень зарплат близько 20 тис. грн уже не є достатнім для повного укомплектування штату.
«Якщо підвищувати зарплати — це знову впливає на вартість проїзду», — підсумував міський голова.