Чому автобуси «зникають» у Тернополі: влада пояснила перерви в русі маршрутів

Під час прямого ефіру міський голова Сергій Надал прокоментував скарги мешканців щодо роботи автобусних маршрутів №13 та №14, а також ситуацію з кадровим дефіцитом у транспортній сфері.

⏱ Чому автобуси «стоять у перерві»

У міськраді пояснили, що зупинки руху частини автобусів пов’язані з:

дотриманням законодавства про режим праці та відпочинку водіїв

обов’язковими перервами після кількох годин роботи

графіком руху, який передбачає рівномірні інтервали

Управління транспорту наголосило: автобуси курсують за розкладом, а перерви не означають зупинку всього маршруту — рух забезпечується по черзі.

📍 Контроль транспорту через GPS

У Тернополі працює система GPS-моніторингу громадського транспорту. Через застосунок «Е-Тернопіль» пасажири можуть відстежувати рух автобусів і тролейбусів у режимі реального часу.

Міський голова зазначив, що це дозволяє контролювати дотримання графіків і оперативно реагувати на скарги мешканців.

👨‍✈️ Дефіцит водіїв у транспорті

Окремо Сергій Надал звернув увагу на кадрову проблему в галузі:

близько 30% вакансій водіїв залишаються незаповненими

частина працівників не має бронювання

існує загальний дефіцит кадрів через війну

Місто пропонує безкоштовне навчання для водіїв автобусів і тролейбусів із подальшою можливістю працевлаштування, однак ситуацію ускладнює нестача кадрів.

За словами Надала, навіть нинішній рівень зарплат близько 20 тис. грн уже не є достатнім для повного укомплектування штату.

«Якщо підвищувати зарплати — це знову впливає на вартість проїзду», — підсумував міський голова.