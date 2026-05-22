Ремонти, укриття та перевірки: як на Тернопільщині готують дитячі табори

На Тернопільщині триває підготовка дитячих оздоровчих таборів до літнього сезону 2026 року. В області вже розпочали перевірки закладів, які планують приймати дітей влітку.

Як повідомили у Держпродспоживслужбі, 14–15 травня представники обласної робочої групи здійснили перші об’їзди дитячих стаціонарних оздоровчих закладів. Загалом обстежили чотири табори у Чортківському та Тернопільському районах.

У закладах наразі проводять підготовчі роботи — впорядковують території, ремонтують приміщення, перевіряють сантехнічне обладнання та облаштовують укриття.

Підготовка таборів здійснюється відповідно до нового Санітарного регламенту для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, який затвердили у березні 2026 року. Документ визначає вимоги до безпечності, санітарного стану та умов перебування дітей у таборах незалежно від форми власності.

Після завершення перевірок обласна комісія визначить перелік закладів, які зможуть працювати в оздоровчому сезоні 2026 року. Остаточне відкриття таборів буде можливим лише після підписання актів готовності.